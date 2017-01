Wirtschaft Tschechische Post hebt Preise für Paket- und Briefsendungen an

18-01-2017 17:42 | Lothar Martin

Mit Beginn des neuen Jahres hat die Tschechische Post die Preise erhöht. Davon betroffen sind vor allem Paketsendungen in das In- und Ausland. Der Grund dafür seien steigende Kosten, informierte die tschechische Telekommunikationsbehörde am Mittwoch.