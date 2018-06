Tschechiens Wirtschaftsdiplomatie wird ausgebaut

Die tschechische Wirtschaftsdiplomatie soll Zuwachs erhalten. In das Programm gemeinschaftlicher Projekte zur Unterstützung des tschechischen Exports sollen künftig auch die Ressorts Verkehr, Gesundheitswesen und Umwelt eingebunden werden. Das erklärte der stellvertretende Außenminister Milan Stašek am Montag auf einer Beratung von Wirtschaftsdiplomaten in Prag.