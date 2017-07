Dem tschechischen Staat entgehen wegen nicht versteuerter Zigaretten jährlich rund 1,5 Milliarden Kronen (55 Millionen Euro). Dabei ist der Anteil illegaler Zigaretten am Tabak-Markt hierzulande in den letzten Jahren stabil. 2015 wurde er auf 3,2 Prozent geschätzt.

Rund 30 Prozent des illegalen Zigarettenhandels in Tschechien machen die sogenannten „illegalen weißen Zigaretten“ aus. Diese werden im Herkunftsland legal produziert, sind jedoch für den Schmuggel bestimmt, und werden somit nicht versteuert. Dazu gehören beispielsweise die Marken Jin Ling, Fest, NZ oder Compliment, die überwiegend aus der Ukraine und aus Weißrussland geschmuggelt werden. Aus den beiden Ländern stammt ungefähr die Hälfte illegaler Zigaretten in Tschechien. Der Preis einer Schachtel Zigaretten ist in Tschechien mehr als sechs Mal höher als in der Ukraine oder in Weißrussland, wo ein Päckchen weniger als 14, bzw. 16 Kronen (0.50 oder 0.60 Euro) kostet. Der KPMG zufolge ist diese Tatsache der Hauptgrund für den Zigarettenschmuggel aus diesen Ländern nach Tschechien.

Der europaweit höchste Anteil illegaler Zigaretten am Zigarettenmarkt findet sich in Lettland, wo er 22,6 Prozent des Gesamtverbrauchs ausmacht. In Griechenland beträgt er 18,8 Prozent und auf Malta 17,2 Prozent. In der EU bilden illegale Zigaretten zehn Prozent des Gesamtverbrauchs. Im vergangenen Jahr handelte es sich um 48 Milliarden Zigaretten. Die EU-Länder sind dadurch um mehr als zehn Milliarden Euro an Steuern gekommen.