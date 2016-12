22-12-2016 14:36 | Strahinja Bućan

Karpfen und andere Fische aus den böhmischen und mährischen Teichen landen nicht immer auf tschechischen Tischen. Mehr als Hälfte des Fangs wird auch ins Ausland exportiert – vor allem nach Polen, Deutschland und Österreich. Das Landwirtschaftsministerium will dem nun gegensteuern.

Fünf Kilo Fisch essen die Tschechen pro Jahr und Kopf. Nur ein Kilo davon kommt aber aus den eigenen Fanggründen. Und dass bei einer Fangquote von insgesamt 19.000 Tonnen pro Jahr. Deswegen müssen weit über die Hälfte der hierzulande gefangenen Süßwasserfische exportiert werden – Die Hauptabnehmer sind vor allem Deutschland, Polen und Österreich, aber auch Frankreich, Rumänien und die Slowakei.

Im Grunde sind das keine guten Werte für ein Land mit einer rund 500-jährigen Fischzucht- und Fischerei-Tradition. Das Landwirtschaftsministerium in Prag will diesen Trend nun brechen. Mindestens einmal im Monat sollte in einem tschechischen Haushalt ein tschechischer Karpfen auf dem Tisch stehen, so Ressortchef Marian Jurečka (Christdemokraten). Deshalb flossen aus der Staatskasse allein in diesem Jahr in etwa 208 Millionen Kronen (7,7 Millionen Euro) in die Fischwirtschaft. Auch wurde vom Landwirtschaftsministerium die Kampagne „Ryba na talíři“ / „Fisch auf den Teller“ ins Leben gerufen, allein sie kostete rund 7 Millionen Kronen (260.000 Euro).

Einen Effekt hatten die Fördermaßnahmen bisher nicht. Experten führen das auf die traditionellen Essgewohnheiten der Tschechen zurück. So wird Fisch vor allem im Herbst und Winter verspeist, Weihnachten ist dabei die Spitzenzeit vor allem für den Karpfen. Ganzjährig wird viel Fisch nur entlang der großen Flüsse in Tschechien gegessen, was aber vergleichsweise wenig ist. Den einheimischen Fischen konkurrieren vor allem tiefgefrorene Fische aus dem Ausland. An erster Stelle steht dabei der Alaska-Seelachs, die vormaligen Kassenschlager Pangasius und Makrele werden aber immer weniger verkauft.