Schlösser und Burgen erzielen Besucher-Erlös von 18,7 Millionen Euro

Die Besucherzahlen der zurückliegenden fünf Jahre können sich durchaus sehen lassen. In den Jahren von 2013 bis 2015 bewegte sich die Zahl jeweils um die fünf Millionen Menschen, in den letzten beiden Jahren lag sie bei rund 5,5 Millionen Besuchern. Mit 5,6 Millionen Menschen hält das Jahr 2016 den aktuellen Besucherrekord, informierte Pohl.

Die am häufigsten besuchte Kulturstätte war im vergangenen Jahr Burg und Schloss Český Krumlov / Böhmisch Krumau mit 466.000 Menschen. Auf Platz zwei folgte Schloss Lednice / Eisgrub mit 417.000 Besuchern, auf Rang drei Schloss Hluboká nad Vltavou / Frauenberg mit 295.000 Besuchern. Die fünf beliebtesten Kulturstätten seien immer dieselben, nur ändere sich hin und wieder die Reihenfolge anhand ihrer Besucherzahl, bemerkte Pohl. Voriges Jahr auf den Plätzen vier und fünf lagen folglich Burg Karlštejn / Karlstein mit 228.000 Menschen und Schloss Konopiště mit 174.000 Menschen. Bei den genannten fünf Burgen oder Schlössern nimmt die Zahl der Besucher Jahr für Jahr zu, so Pohl.

Ein hohes Interesse besteht aber nicht nur an den bekanntesten Objekten. Auch woanders ist der Besuch merklich gestiegen, zum Beispiel bei den mährischen Schlössern in Vranov nad Dyjí / Frain an der Thaya und in Milotice / Milotitz bei Gaya. Hier sind die Erlöse um rund 30 Prozent gewachsen, informierte das Denkmalschutzamt. In zwei Wochen zu Ostern beginnt die diesjährige Besuchssaison auf den tschechischen Schlössern und Burgen.