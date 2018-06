Rekordumsatz im Automobilsektor

Die Zahlen hat der Verband der Automobilindustrie am Mittwoch in Prag vorgestellt. Demnach kamen die Hersteller selbst auf 614 Milliarden Kronen (24 Milliarden Euro) Einnahmen.

An der Industrieproduktion in Tschechien hatte der Automobilsektor über 24 Prozent Anteil, am Export rund 22 Prozent. Insgesamt 84 Prozent der Ausfuhren der Hersteller gingen in Länder der EU und der Efta. Der größte Zielmarkt war Deutschland (33 Prozent), gefolgt von Großbritannien (7,5 Prozent) und Frankreich (7 Prozent).

Insgesamt wurde im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 1,43 Millionen Fahrzeugen hierzulande gefertigt, das war ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber 2016. Weltweit stellt Tschechien damit weiterhin am zweitmeisten Autos pro Einwohner her, an der Spitze konnte sich die Slowakei behaupten. Bei den absoluten Zahlen liegt das Land auf Rang 17 der Welt.

Für die Produktionssteigerung wurden 2017 auch neue Mitarbeiter eingestellt. So stiegen die Beschäftigtenzahlen im tschechischen Automobilsektor um sechs Prozent auf insgesamt 126.375 Menschen. Auch der durchschnittliche Bruttoverdienst wuchs, und zwar auf 37.400 Kronen (1466 Euro). Das sind 27 Prozent mehr als der Durchschnittslohn im Land.