28-12-2016 13:23 | Strahinja Bućan

Das Weihnachtsgeschäft ist durch und die Händler stürzen sich schon in die Schlussverkäufe nach den stillen Tagen. Die tschechischen Online-Shops haben aber jetzt schon Bilanz gezogen: Und die ist mehr als gut.

Viele Tschechen haben sich auch in diesem Jahr das vorweihnachtliche Chaos der Einkaufszentren gespart und haben ihre Geschenke online eingekauft. Und dass sehr zur Freude der Internet-Händler. Die konnten auch in diesem Jahr Rekordverkäufe verzeichnen.

Zwischen 20 und 25 Prozent mehr Waren wurden in diesem Jahr im Weihnachtsgeschäft online gehandelt, als noch 2015. Dies geht aus Zahlen des Verbandes der Internethändler (Apek) und des Consulting-Unternehmens Acomware hervor, die sich mit der Analyse des Vorweihnachtsverkaufs von Ende Oktober bis Heiligabend befasst haben. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 31,5 Milliarden Kronen (1,1 Milliarden Euro) umgesetzt, das ist fast ein Drittel der Gesamtjahresumsätze der Internethändler. Diese liegen bei ungefähr 97 Milliarden Kronen (3,6 Milliarden Euro). Somit ist jede elfte im Weihnachtsgeschäft erwirtschaftete Krone auf den Konten der Online-Shops gelandet.

Die umsatzstärksten Tage in der Geschenkesaison waren wie schon im vergangenen Jahr die letzte Adventswoche. Doch schon im November zogen die Verkaufszahlen an. Das liegt vor allem am immer beliebter werdenden „Black Friday“, der seit einigen Jahren nach US-amerikanischen Vorbild auch in Tschechien am 25. November begangen wird.

Besonders beliebt bei den Online-Kunden waren in diesem Jahr auch wieder Spielsachen und Elektronik, aber ebenso Kleidung, Kosmetik und Bücher. Im Schnitt hat jeder Kunde in Tschechien per Mausklick 5000 Kronen (185 Euro) für Geschenke ausgegeben.