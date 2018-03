Pilsner Urquell verkaufte 2017 in Tschechien mehr Bier als im Vorjahr

Insgesamt verkaufte der Bierproduzent fast sieben Millionen Hektoliter Bier im Land. Beim Schankbier verzeichnete die Brauerei hingegen einen Rückgang von drei Prozent. Dies teilte die Sprecherin von Tschechiens größter Brauereigruppe, Jitka Němečková, am Donnerstag mit.

Die Zahlen zu ihrem ins Ausland exportierten Bieres wird die Urquell-Brauerei im April veröffentlichen. In den vergangenen Jahren verkaufte sie über 60 Prozent der Produktion in Tschechien und den Rest im Ausland. 2016 verkaufte Prazdroj im In- und Ausland fast elf Millionen Hektoliter Bier, dies war um eine Million Hektoliter mehr als 2015.

Von den Kunden am meisten gefragt ist das Lagerbier mit dem Premiumbier Pilsner Urquell an der Spitze. Dessen Verkauf sei um 7,6 Prozent gestiegen, sagte die Sprecherin.

Sehr hilfreich greift die Firma ihren Groß- und Kleinhändlern unter die Arme. So habe sie zuletzt besonders die Gastwirte intensiv unterstützt, die Auswirkungen der neuen Gesetze auf ihr Gewerbe zu meistern, sagte der Handelsdirektor von Prazdroj, Tomáš Mráz. Die Brauerei hilft bei der Ausbildung des Personals, berät die Restaurantbesitzer in den Bereichen Recht und Marketing oder arbeitet mit ihnen bei der Gestaltung des Interieurs und der Biergärten zusammen.

Große Aufmerksamkeit widmete die Brauerei vergangenes Jahr dem konzeptionellen Aufbau und Betrieb von Tankbier-Gaststätten. Dort werde Bier von höchster Qualität angeboten, bemerkte Mráz. Der Verkauf von Tankbier ist 2017 im Jahresvergleich um zwei Prozent gestiegen.