Österreich ist nach Ungarn das zweite Land, in das der Online-Shop expandiert. Das erste Verkaufsgeschäft außerhalb der Tschechischen und der Slowakischen Republik hat Alza im vergangenen Jahr in Budapest eröffnet. Nach Aussage von Alza-Entwicklungschef Jaromír Řánek hat sich die Firma für Österreich unter anderem deshalb entschieden, weil sie dieses Geschäft logistisch sehr gut von Bratislava aus bedienen kann. In der slowakischen Hauptstadt steht ein Großlager des Online-Unternehmens. Alza wolle zudem die mit dem Eintritt auf den österreichischen Markt gewonnenen Erfahrungen für künftige Expansionen ins Ausland nutzen. Das erklärte Řánek beim jüngsten tschechisch-österreichischen Handelsforum in Prag.

Im April dieses Jahres hat Alza.cz in Ostrava / Ostrau zudem mit dem Betrieb in seinem drittgrößten Binnengeschäft begonnen. Der Online-Händler steigerte seine Umsätze im vergangenen Jahr um 22 Prozent und brachte es so auf die neue Rekordsumme von 17,4 Milliarden Kronen (670 Millionen Euro). Die Zahl der Bestellungen stieg um eine glatte Million auf nunmehr sechs Millionen.

Laut einer aktuellen Erhebung des Vergleichsportals Heureka.cz legt der Online-Handel in diesem Jahr noch weiter zu. Zu den größten tschechischen Online-Shops neben Alza.cz zählen auch Mall.cz, Parfums.cz, CZC.cz und Kasa.cz.