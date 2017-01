03-01-2017 16:54 | Lothar Martin

Der tschechische Lastkraftwagen-Hersteller Tatra hat sein Produktionsziel für das Jahr 2016 erfüllt. Bis Jahresende gingen 1326 Neufahrzeuge vom Band – das waren 26 über dem Soll und um 56 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Erstmals seit 2008 hat das Unternehmen damit wieder ein vierstelliges Produktionsergebnis erzielt. Alle hergestellten Lkw wurden auch verkauft, gab Tatra-Sprecher Andrej Čírtek am Dienstag bekannt.

Die Produktion des Tatra-Werks im mährischen Kopřivnice / Nesselsdorf lief 2016 bis zum letzten Arbeitstag des Jahres. „Die letzten zehn Fahrzeuge wurden in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester montiert“, sagte Čírtek. In diesem Jahr sollen Produktion und Verkauf wieder erhöht werden, und zwar bereits auf 1700 Lkw. Laut Čírtek werde Tatra schon demnächst in der Lage sein, mittelfristig 2000 Lastkraftwagen pro Jahr auf dem Weltmarkt abzusetzen. Neben der Produktion von Nutzfahrzeugen stellt Tatra zudem Fahrgestelle für verschiedene Lkw-Typen her.

Tatra hat im Jahr 2015 einen Reingewinn von 390 Millionen Kronen (ca. 14,4 Milliarden Euro) und einen Umsatz von 3,7 Milliarden Kronen (ca. 140 Millionen Euro) erwirtschaftet. Für das Jahr 2016 werde diese Bilanz vermutlich noch besser ausfallen, heißt es. Fest steht indes, dass die Lkw-Firma ihren Aufstieg nach der langen Krisenperiode fortsetzt.

Tatra ist ein traditioneller Lkw-Hersteller, der bis zur Wende 1989 im damaligen Ostblock einen Großteil des Marktes im Bereich Schwerlastfahrzeuge abdeckte. Über 15.000 Lkw pro Jahr wurden damals in Kopřivnice hergestellt. Nach der Wende aber brach die Auftragslage zusammen, weshalb das Unternehmen mehrfach umstrukturiert wurde. Im Jahr 2013 musste die Firma dann wegen hoher Schulden zwangsversteigert werden. Seitdem gehört sie zum Unternehmen Tatra Trucks, dessen Eigner die tschechischen Unternehmer Jaroslav Strnad und René Matera sind.