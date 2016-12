Wirtschaft Krone um 18 Prozent stärker als bei Euro-Einführung

30-12-2016 14:01 | Till Janzer

Die tschechische Krone hat in den vergangenen 15 Jahren nominell an Wert gewonnen. Seit der Einführung des Euro als Bargeld am 1. Januar 2002 legte die tschechische Währung um 18 Prozent zu. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Freitag.