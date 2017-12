Klavierfirma Petrof will sich auch als regionales Kulturzentrum profilieren

Die Klavierfabrik Petrof strebt eine noch größere Kundennähe an. Dazu hat sie vor zwei Wochen an ihrem Sitz in Hradec Králové / Königgrätz feierlich die sogenannte Petrof Gallery eröffnet. Dieses Handels- und Kulturzentrum entstand durch den Um- und Anbau einer ehemaligen Fabrikhalle am Rande des Produktionsgeländes. Die Baukosten lagen bei 60 Millionen Kronen (ca. 2,35 Millionen Euro).