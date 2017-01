20-01-2017 13:45 | Till Janzer

Das Interesse tschechischer Firmen am Export nach Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Dies hat die Exportagentur CzechTrade mitgeteilt. Demnach setzten allein in den ersten elf Monaten 2016 die tschechischen Firmen drei Prozent mehr Waren auf dem deutschen Markt ab. Der Gesamtwert betrug 1,19 Billionen Kronen (44 Milliarden Euro).

CzechTrade half im vergangenen Jahr insgesamt 259 Unternehmen beim Gang ins westliche Nachbarland. Das war ein Anstieg um 50 Prozent, wie CzechTrade-Generaldirektor Radomil Doležal mitteilte. Auf den deutschen Markt gingen „sowohl Firmen ohne Exporterfahrung, als auch erfahrene Unternehmen, die das Land als Sprungbrett für die Ausfuhr in dritte Länder nutzen“, erläuterte Doležal.

Das Deutschlandbüro von CzechTrade mit Sitz in Düsseldorf gilt mittlerweile als Zweigstellen, die am stärksten von allen 51 Depandancen ausgelastet ist. Es sind vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die die Dienste des Büros in Anspruch nehmen. „Zu unseren Klienten gehören Firmen aller Industriebranchen. Es dominieren aber besonders Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Kunststoff- sowie Lebensmittelindustrie. Außer Endherstellern nehmen unsere Vermittlungstätigkeit vor allem Distributoren und Handelsvertreter in Anspruch“, so der Leiter des Düsseldorfer Büros, Adam Jareš.

Wegen des steigenden Interesses wird Czech Trade am 2. Februar eine Exportkonferenz in Prag abhalten. In den Räumen des Ministeriums für Industrie und Handel sollen dabei interessierte Firmenvertreter praktische Tipps für den Gang auf den deutschen Markt erhalten.