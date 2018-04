Hersteller Zetor wird seine Traktoren erneut in Vietnam verkaufen

Die Landwirtschaft gehört in Vietnam zu den starken Wirtschaftszweigen. Das südostasiatische Land orientiert sich dabei besonders auf den Anbau von Reis, Kaffee, Baumwolle. Kautschuk und Zuckerrohr. Fast 60 Prozent der Bevölkerung arbeitet in der Land- und Forstwirtschaft oder lebt vom Fischfang. Jährlich werden in Vietnam nahezu 3000 Traktoren verkauft. Es sind vor allem Zugmaschinen mit einer Leistung von 80 bis 100 PS. Auf großen kommerziellen Farmen kommen aber ebenso stärkere Traktoren mit einer Leistung von über 100 PS zum Einsatz.

Der historisch gute Ruf, den Zetor in der dortigen sozialistischen Republik genießt, habe geholfen, dem Brünner Unternehmen die Tür zu Verhandlungen über eine Zusammenarbeit zu öffnen. Die ersten Zugmaschinen werde man schon im April nach Vietnam exportieren, sagte Robert Harman, der Direktor von Zetor India.

Dem neuen Vertrag zufolge wird Zetor jährlich einige Dutzend Traktoren nach Vietnam liefern. Vorhanden sei zudem das Potenzial für eine schrittweise Aufstockung der Zusammenarbeit. Dazu wird der vietnamesische Partner Goldmax beitragen. Goldmax wird darüber hinaus neben dem Verkauf der neuen Traktoren auch die Lieferung von Ersatzteilen und den Service sicherstellen.