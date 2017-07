Schon jetzt ist das Unternehmen SOR Libchavy der erfolgreichste Teilnehmer an der Ausschreibung zur Erneuerung des Fahrzeugparks der DPB. Diese Ausschreibung sieht den Kauf von insgesamt 90 Bussen verschiedenster Typen vor, das finanzielle Auftragsvolumen ist dabei auf 24 Millionen Euro begrenzt. Mit der Lieferung von 60 Bussen hat der Hersteller aus Ostböhmen bereits zwei Drittel des Kontingents ausgeschöpft. Dazu hat er mit den Verkehrsbetrieben in Bratislava zwei Verträge abgeschlossen: Einen über die Lieferung von 32 Niederflur-Gelenkbussen mit großer Platzkapazität, und den zweiten zur Lieferung von 28 zweiachsigen Niederflurbussen für den engeren Stadtverkehr. Bestandteile des Auftrags sind ebenso die standardmäßige Ausrüstung der klimatisierten Busse für den Linienverkehr (einschließlich Haltestellen-Ansage) sowie die Schulung des späteren Fahrzeugpersonals. Die neuen Busse sollen der Stadt Bratislava bis Anfang September geliefert werden.

Den Kauf von neuen Stadt- und Vorortbussen haben die Verkehrsbetriebe in Bratislava im vergangenen Jahr beschlossen. Hauptgrund dafür ist der ungenügende technische Zustand des gegenwärtigen Fahrzeugparks. Viele Busse sind veraltet, reparaturbedürftig oder ziemlich verschlissen. Mit der Ausschreibung wird das Transportunternehmen zirka ein Fünftel seines Wagenparks erneuern, der Auftrag wird durch einen Kredit finanziert. Die DPB haben schon in der Vergangenheit mehrfach gute Erfahrungen mit dem Unternehmen SOR Libchavy gemacht. Im Jahr 2010 gewann der Bushersteller aus Ostböhmen zum Beispiel einen Auftrag zur Lieferung von 100 Bussen für den Stadtverkehr in Bratislava.