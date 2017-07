Der Großteil der Passagiere auf dem Václav-Havel-Flughafen war in Europa auf Reisen. Der größte Anstieg von Fluggästen wurde jedoch auf den Fluglinien zwischen Prag und Afrika und auch zwischen Prag und Nah- sowie Fernost verzeichnet. Die Gesamtzahl an Reisenden könnte in diesem Jahr bei bis zu 15 Millionen liegen. Diese optimistischen Schätzungen stützen sich auf die höhere Kapazität der angebotenen Flugverbindungen sowie darauf, dass die Flugmaschinen besser ausgelastet sind. „Dabei setzt sich der Trend seit September 2016 fort. Die Auslastung der Flugzeuge liegt derzeit im Durchschnitt bei 80 Prozent. Das ist eine sehr hohe Zahl“, führte der Vorstandsvorsitzende der Prager Flughafen AG, Václav Řehoř, an.

Die Reisenden in Europa beteiligen sich mit 90 Prozent an der Gesamtzahl der Fluggäste. Das meistbesuchte Land war Großbritannien. Den ersten Platz unter den Zielstädten belegte in den ersten sechs Monaten Moskau, gefolgt von Paris. Innerhalb Europas erreichten die Flugverbindungen nach Russland den größten Anstieg der Reisenden, und zwar um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am stärksten gestiegen ist allerdings das Interesse an Reisen nach Afrika, und zwar um 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Fernost flogen 70 Prozent Reisende mehr als 2016 und nach Nahost 21 Prozent Passagiere mehr.

Außerdem verzeichnete der Prager Flughafen auch ein höheres Volumen im Gütertransport. Im ersten Halbjahr 2017 wurden etwa 37.000 Tonnen Güter befördert, das ist ein Jahreszuwachs um 14 Prozent.