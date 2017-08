Firma T-Systems International dritter Mautbewerber in Tschechien

Der Betrieb der Lkw-Maut in Tschechien wurde neu ausgeschrieben. Für die Sicherstellung des Mautsystems hätten sich insgesamt vier Unternehmen beworben, informierte Verkehrsminister Dan Ťok (Partei Ano) am Donnerstag. Der dritte Bewerber ist die deutsche Firma T-Systems International, die zur Deutschen Telekom gehört. Das gab die Sprecherin der tschechischen Mobilfunkgesellschaft T-Mobile, Martina Kemrová, am Freitag bekannt.