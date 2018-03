Energiekonzern ČEZ erzielte 2017 Reingewinn von 750 Millionen Euro

Der staatliche Energiekonzern ČEZ hat im vergangenen Jahr seinen Reingewinn um 30 Prozent auf 19 Milliarden Kronen (750 Millionen Euro) gesteigert. Merklich dazu beigetragen haben der Verkauf der Aktien am ungarischen Unternehmen MOL sowie der Anstieg der Stromerzeugung in den tschechischen Atomkraftwerken um vier Terrawattstunden. Die Umsätze von ČEZ sanken dagegen um ein Prozent, informierte der Konzern am Dienstag.