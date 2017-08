Czech Trade: Interesse an Exporten nach Deutschland steigt weiter

Das Interesse der tschechischen Exporteure an einer Ausfuhr ihrer Güter nach Deutschland hat in diesem Jahr weiter zugenommen. Die entsprechenden Dienste der Staatsagentur Czech Trade haben im ersten Halbjahr 188 tschechische Firmen in Anspruch genommen. Das ist um ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus den statistischen Daten hervor, die CzechTrade unlängst veröffentlicht hat.