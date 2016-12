Wirtschaft Czech Airlines nehmen mit Malmö neues Flugziel auf

23-12-2016 16:09 | Lothar Martin

Die tschechische Fluggesellschaft ČSA (České aerolinie / Czech Airlines) hat in ihren nächsten Sommerflugplan eine weiteres Flugziel aufgenommen. Es ist die schwedische Stadt Malmö. In dieser Destination wird Czech Airlines ab dem 28. März 2017 viermal wöchentlich starten und landen. Der Verkauf der ersten Flugtickets nach Malmö erfolgt am 23. Dezember, informierte die Fluggesellschaft am Freitag in einer Pressemitteilung.