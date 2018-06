Crystalite Bohemia plant Verkauf einer Glashütte

In der Glashütte in Světlá nad Sázavou / Swietla an der Sasau (Böhmisch-Mährische Höhe) arbeiten rund 800 Menschen. Lubor Cerva ist der einzige Eigner der Fabrik. Über den geplanten Verkauf informierte er am Montag in einem Pressebericht. Einen konkreten Interessenten gebe es bisher jedoch nicht, teilte der Unternehmer mit. Das Wichtigste sei, die Glasproduktion in Světlá nad Sázavou auch mit einem neuen Eigentümer aufrechtzuerhalten, so Cerva.

Der 55-Jährige besitzt noch eine zweite Glashütte in der mährischen Gemeinde Květná / Blumenbach, diese möchte der Unternehmer aber behalten. Der Umsatz der beiden Glashütten erreichte im vergangenen Jahr zusammen mehr als 1,2 Milliarden Kronen (46,87 Millionen Euro).

Cerva erklärte, er habe nach zehn Jahren, seitdem er die Glasfabrik in Světlá nad Sázavou übernommen hatte, seine Vision erfüllt. Er kaufte 2009 die insolvente Firma Sklo Bohemia, im Herbst desselben Jahres wurde die Glasproduktion wiederbelebt. Die Fabriken in Světlá nad Sázavou und in Květná produzieren unter dem Namen Crystalite Bohemia.

Der Unternehmer rechnet damit, dass der erfolgreiche Verkauf der Betriebe mindestens ein Jahr lang dauern werde. Cerva präzisierte weder den Preis, für den er den Betrieb verkaufen möchte, noch welche konkreten Interessenten er ansprechen wird.

Der geplante Verkauf wird sich Cerva zufolge nicht auf die gegenwärtige Produktion und die Zahlen der Mitarbeiter in den beiden Glashütten auswirken. Insgesamt beschäftigt Crystalite Bohemia mehr als 1000 Mitarbeiter.

Die Glashütte in Květná wurde schon 1794 gegründet und ist auf Handarbeit spezialisiert. In der Fabrik in Světlá nad Sázavou, die 1967 erbaut wurde, ist die Glasproduktion voll automatisiert.

Die Firma Crystalite Bohemia produziert Gläser, Karaffen, Vasen sowie Kerzenständer. Der Großteil der Produkte wird in 72 Länder der Welt exportiert.