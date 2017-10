Cidre aus einer rauen Gegend

Die Cidre-Produktion war zunächst nur ein Hobby: Pavel Brabec und sein Freund Radim Burkoň gründeten jedoch im Frühjahr 2016 eine Firma, um den Cidre zu produzieren. Das zu einhundert Prozent natürliche Getränk „BB cidre“ wird nun als Regionalprodukt aus der Böhmischen Schweiz verkauft. Das Ziel der beiden Unternehmer ist es, den Tschechen beizubringen, einen guten Cidre zu trinken.

Der Cidre, ein in Tschechien immer beliebteres alkoholisches Getränk, wird ausschließlich aus Äpfeln hergestellt. Für die Produktion könne er jedoch keine Konsumäpfel, benutzen, da diese zu süß seien, so Radim Burkoň. Er brauche alte Apfelsorten, die ein breites Spektrum von Düften und Geschmack haben. Um einen guten Cidre herzustellen, müsse man idealerweise mehrere Sorten mischen, meint Burkoň.

Im Schluckenauer Zipfel in Nordböhmen gibt es genügend alte Apfelsorten. Zuerst haben die beiden Firmenbesitzer die Äpfel eigenhändig geerntet. Mittlerweile haben sie eigene Lieferanten. In diesem Jahr war die Apfelernte niedrig, trotzdem läuft die Cidre-Produktion gut. Den ersten Cidre aus den im Herbst gemosteten Äpfeln kann man im April kommenden Jahres verkosten.

Die Firma bietet Cidre in 330 Milliliter-Flaschen. Der Apfelwein ist weder gefiltert noch pasteurisiert. Er sei genauso rau wie die Gegend, aus der er stamme, werben die Produzenten. In Nordböhmen wird der BB cidre auch am meistens als Lokalprodukt vertrieben. Neben dem Natur-Cidre können die Kunden auch einen Cidre mit Fenchel, Hopfen, Ingwer oder mit grünem Jasmin-Tee verkosten. Burkoň empfiehlt den Cidre zu vielen Gerichten, darunter zur Ente oder zu Obstknödeln.