ČEZ investiert in Firmen mit Technologie für eCar-Sharing in Städten

Der tschechische Energiekonzern ČEZ hat durch seine Tochtergesellschaft Inven Capital bedeutende Anteile an der französischen Firma Vulog gekauft. Das gab der Sprecher der ČEZ-Sektion für erneuerbare Energien, Martin Schreier, am Mittwoch über die Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Der finanzielle Umfang der Transaktion wurde von ihm nicht genannt. Vulog sei ein Globalplayer für das eCar-Sharing in Städten, erklärte der Sprecher.