Brauerei Svijany braut 2017 neue Rekordmenge an Bier

Die Gesamtproduktion ist um etwa zwei Prozent höher als 2016. Der Absatz von Schankbier stieg trotz des 2017 eingeführten Rauchverbots in Gaststätten. Es sei ein erfolgreiches Jahr gewesen, sagte der Sprecher der Brauerei, Luboš Spálovský, am Montag.

Der Geschäftsführer von Svijany, Roman Havlík, verweist auf den Trend, dass die Verbraucher immer mehr Flaschenbier kaufen und es zu Hause trinken. Nach der Einführung der elektronischen Registrierkassen habe die Brauerei viele Abnehmer verloren. Weitere Kunden haben außerdem laut Havlík vor, ihre Gaststätten wegen des Rauchverbots zu schließen. Zudem haben die Gastwirte Probleme wegen fehlender Arbeitskräfte. Trotzdem rechne die Bierbrauerei auch in diesem Jahr mit einer Produktionssteigerung. Man werde schon bald bis zu 650.000 Hektoliter Bier brauen und auf den Markt bringen, so der Direktor.

Im vergangenen Jahr wurde bei Svijany eine neue Abfüllmaschine für Bierdosen in Betrieb genommen. Dosenbier wird in der Brauerei seit 2001 produziert, zuvor wurde es bei externen Lieferanten abgefüllt. Im vergangenen Jahr seien drei Millionen Bierdosen verkauft worden, teilte Unternehmenssprecher Spálovský mit. Eine halbe Million davon sei direkt in Svijany abgefüllt worden.

Die Brauerei Svijany ist der größte Bierproduzent im Kreis Liberec / Reichenberg. Der Großteil des Gerstensaftes wird in Tschechien verkauft. Die neue Abfüllmaschine wird aber ebenso die Kapazitäten für den Export erweitern, sagt Geschäftsführer Havlík. Im vergangenen Jahr wurden rund sieben Prozent der Produktion von Svijany exportiert, der Großteil davon in die Slowakei. Die Brauerei liefert zudem nach Deutschland und Polen. In naher Zukunft möchte die Brauerei rund zehn Prozent der Produktion exportieren.

Die Brauerei in Svijany gehört zu den ältesten Bierproduzenten in Böhmen. Bereits 1564 erwarb Adam von Wartenberg das Braurecht und ließ in Svijany eine Brauerei errichten.