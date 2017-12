Brauerei Pilsner Urquell steigert Gewinn um 30 Prozent

Der Zeitraum, der dabei verglichen wird, ist das jeweilige Geschäftsjahr, das von Anfang April bis Ende März des darauffolgenden Jahres dauert. Die Steigerung des Gewinns vor Versteuerung um 30 Prozent wurde also von April 2016 bis Ende März dieses Jahres erzielt. Der Umsatz im vergangenen Fiskaljahr stieg im Jahresvergleich um acht Prozent auf knapp 16 Milliarden Kronen (625 Millionen Euro).

Die größte tschechische Bierbrauerei verkaufte im vergangenen Jahr in Tschechien und im Ausland fast elf Millionen Hektoliter Bier. Im Vergleich mit dem Vorjahr war dies ein Zuwachs von fast einer Million Hektoliter. Dies gab die Sprecherin der Brauerei, Jitka Němečková, am Donnerstag gegenüber Medien bekannt. Pilsner Urquell wurde am 31. März dieses Jahres vom japanischen Brauerei-Konzern Asahi übernommen.

Der Grund für den höheren Bierverkauf im vergangenen Jahr sei vor allem die ständig größere Nachfrage nach traditionellen tschechischen Lagerbiersorten, hauptsächlich nach Pilsner Urquell, sagte der Generaldirektor der Bierbrauerei, Grant Liversage.

In den Brauereien von Pilsner Urquell sind 2000 Menschen beschäftigt. Mehr als 20.000 weitere Arbeitsplätze entstehen Liversage zufolge dank dem Pilsner Bierproduzenten indirekt bei den Lieferanten und Handelspartnern. In diesem Jahr hat das Unternehmen damit begonnen, in die Erweiterung der Produktion des Lagerbiers Pilsner Urquell zu investieren. Die Jahreskapazität der Brauerei wird damit um etwa 30 Prozent auf 3,5 Millionen Hektoliter erhöht.