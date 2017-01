10-01-2017 16:28 | Lothar Martin

Das Unternehmen Bohemia Sekt legt weiter zu. Im vergangenen Jahr hat Tschechiens größter Sekt- und Schaumweinproduzent 28,5 Millionen Flaschen an Sekt, Schaumwein, Stillwein und Spirituosen verkauft. Das ist um drei Prozent mehr als im Jahr davor. Der Verkauf von Sekt und Schaumwein auf dem tschechischen Binnenmarkt wurde um acht Prozent auf mehr als 15 Millionen Flaschen gesteigert.

„Im vergangenen Jahr konnten wird den Verbrauch von Sekt auf alle Monate verteilt erhöhen. Uns ist es gelungen, die Tschechen zu inspirieren, sich eine Flasche Sekt nicht nur zu Weihnachten und Silvester zu gönnen. Es bleibt aber dabei: Für die Mehrheit der Menschen ist Sekt mit dem Jahresende verknüpft. Denn zu dieser Zeit kaufen sie traditionell am häufigsten Schaumweine ein“, sagt der der Direktor der Bohemia Sekt-Gruppe, Ondřej Beránek.

Das Unternehmen ist schon langzeitig die Nummer eins auf dem Schaumwein-Markt in Tschechien, sein Marktanteil liegt konstant um die 70 Prozent. Unter der Marke Bohemia Sekt bietet es 17 verschiedene Schaumweine an. Den größten Absatz davon hat das Produkt Bohemia Sekt Demi sec – es ist der am meisten verkaufte Sekt in Tschechien. Des Weiteren produziert werden die Sorten Brut und Rosé sowie eine Reihe des Premium-Sektes Bohemia Sekt Prestige. Im Angebot ist zudem ein Bohemia Sekt ohne Alkohol.

Sehr gute Ergebnisse erzielte die Bohemia Sekt-Gruppe im vergangen Jahr auch im Segment der Stillweine. Davon hat sie fast 11 Millionen Flaschen auf den Markt gebracht, das ist ein Zuwachs von nahezu drei Prozent. Am besten lief die Marke Habánské sklepy, deren Absatz wurde im Vergleich zu 2015 um neun Prozent gesteigert. In diesem Segment arbeitet Bohemia Sekt eng mit den Weingütern Víno Mikulov, Chateau Bzenec und Vinařstvi Pavlov zusammen, die auch zur Gruppe gehören.