Bohemia Sekt steigert Verkauf

In den bisher elf kompletten Monaten dieses Jahres hat das Unternehmen mehr Sekt, Schaumwein und Wein verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Entscheidend sei jedoch der Dezember, wenn mehr als 30 Prozent der Sekt-Jahresproduktion über den Ladentisch gehen. Dies teilte Firmendirektor Ondřej Beránek am Sonntag mit. Er erwartet, dass der Gesamtverkauf im Vergleich zum Vorjahr um einige Prozent höher liegen wird.

Beránek zufolge ist es sehr wichtig, in der zweiten Dezemberhälfte die Logistik-Kette zu koordinieren. Das größte Risiko bestehe darin, dass zu viele Menschen ihren Sekt im letzten Moment einkaufen. Wenn die Warenregale dann leer seien und die Supermärkte nicht rechtzeitig neue Ware bestellt hätten, dann drohten Bohemia Sekt unerwünschte Lieferengpässe.

Die Firma produziert derzeit ihren Sekt in zwei Schichten, und bei Bedarf kann auch Samstagsarbeit angeordnet werden. Die wichtigste Einschränkung bestehe darin, dass Sekt mindestens sechs Monate lang gären und reifen solle, so Beránek. Ab dem Moment, da der gesamte gereifte Sekt in die Flaschen abgefüllt ist, steht die Produktion erst einmal still. Der Termin ist für 22. Dezember geplant.

Die Nachfrage nach Sekt sei das ganze Jahr über höher gewesen als noch zuvor, sagte der Direktor von Bohemia Sekt. Er hält Sekt für das Barometer der Verbraucherstimmung. Wenn sich die Menschen wohl und sicher fühlten und keine finanziellen Probleme hätten, kauften sie mehr von dem perlenden Getränk, so Beránek.

Im vergangenen Jahr hat die Firma eine Rekordzahl von 28,5 Millionen Flaschen verkauft, 15 Millionen davon waren Sekt- und Schaumweinflaschen. In diesem Jahr sind angeblich teurere Sekte gefragt.