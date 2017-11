Bis Ende September fast zehn Prozent mehr Gäste in Tschechien als 2016

In Tschechien wurden von Januar bis September dieses Jahres 15,85 Millionen Gäste in den Hotels, Pensionen und Campinganlagen des Landes beherbergt. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ist das eine Steigerung von 9,7 Prozent. Auch die Zahl der Übernachtungen ist gestiegen, im Jahresvergleich um acht Prozent. Das gab das Tschechische Statistikamt am Mittwoch bekannt.