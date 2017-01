12-01-2017 13:42 | Till Janzer

Der Markt für Gebrauchtwagen hat im vergangenen Jahr in Tschechien eine Belebung erfahren. Der Verkauf von Pkw aus zweiter Hand stieg um sechs Prozent, rund 700.000 Autos wechselten ihren Besitzer. Dies geht aus den Daten der Prüfgesellschaft Cebia hervor.

Von den verkauften Pkw waren rund 23 Prozent Importe aus dem Ausland, der Rest stammte aus Tschechien. In etwa hielten sich dabei die Verkaufsarten in Waage: 374.000 Autos wurden per Inserate in Zeitungen oder im Internet angeboten, 326.000 über die Gebrauchtwagenhändler.

Besonders die Gebrauchtwagenhändler rieben sich im vergangenen Jahr die Hände. Dazu Karolína Topolová, Generaldirektorin von AAA Auto, dem landesweit größten Gebrauchtwagenhändler: „In allen tschechischen Kreisen ist das Angebot an Gebrauchtwagen stark angestiegen. Dies zeugt von einer Wiederbelebung des Marktes, der um fast 20 Prozent angewachsen ist. Der immer breitere Wagenpark der Gebrauchtwagenhändler hierzulande ermöglicht es den Kunden immer besser, nach eigenen Wünschen fündig zu werden.“

Der durchschnittliche Verkaufspreis der Gebrauchtwagen lag bei etwa 190.000 Kronen (7000 Euro), der durchschnittliche Tachostand lag bei 161.000 Kilometern. Allerdings besteht weiter das Problem, dass häufig der Tachostand manipuliert wird. Schätzungen nach betrifft dies 40 Prozent der gebrauchten Autos, und zwar im Durchschnitt um 100.000 Kilometer. Laut Debia dürfte daher der durchschnittliche Tachostand der Gebrauchtwagen bei rund 200.000 Kilometer gelegen haben.