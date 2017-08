Tschechien könnte durch Brexit zum EU-Tor für japanische Firmen werden

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat vor allem auch wirtschaftliche Konsequenzen. Viele internationale Firmen, die ihren Sitz beispielsweise in London haben, wollen nun auf das europäische Festland umziehen. Oder sie haben es bereits getan. Und Großbritannien kommt auch nicht mehr als Türöffner für den europäischen Markt in Frage. In diese Rolle könnte nun verstärkt die Tschechische Republik schlüpfen, und das insbesondere für japanische Firmen. Dazu gab es am Dienstag in Prag erste Gespräche.