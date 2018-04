Mobile Daten in Tschechien fast teuerste in EU

Für 20 GB Daten fürs Handy müssen die Tschechen mindestens 33,12 Euro im Monat zahlen. Kaufkraftbereinigt sind das sogar 55,45 Euro. Dies geht aus einem Preisvergleich hervor, der nun von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde. Berücksichtigt wurde dabei das billigste Angebot für mobile Daten auf dem Markt. Der Fairness halber muss jedoch betont werden, dass die tschechischen Mobilfunkanbieter ihre Preise kurz nach dem Stichtag der Erhebung moderat gesenkt haben.

Insgesamt scheinen die Preise in Tschechien im Vergleich zu anderen EU-Staaten nicht sonderlich hoch zu sein. Beispielsweise zahlt ein Belgier für 20 GB Daten stolze 130 Euro im Monat. Bei Berücksichtigung der Kaufkraft schneidet Tschechien aber um Längen schlechter ab als das Benelux-Land. Die EU-Kommission stuft Tschechien, gemeinsam mit Ungarn, Zypern und Griechenland, nach diesen Parametern nämlich als eines bei den mobilen Internettarifen teuersten Ländern in Europa ein.

Im Gegensatz zu Tschechien haben beispielsweise die nördlichen Nachbarn in Polen Glück. Dort gibt es laut der Kommission nämlich das EU-weit billigste mobile Internet. Ausgesprochen günstig surft es sich am Handy außerdem in Österreich, Italien, den baltischen Staaten sowie Luxemburg, Schweden und Frankreich.

Das tschechische Netz teilen sich derzeit drei große Mobilfunkanbieter, und zwar die tschechische O2, die deutsche T-Mobile und die britische Vodafone. Daneben bieten zahlreiche virtuelle Anbieter vergleichbar teure Prepaid-Tarife. Im vergangenen Jahr gerieten die Anbieter wegen der vergleichsweise hohen Preise in Kritik. Am Ende sah sich sogar die Regierung gezwungen einzugreifen und massiven Druck auf die Unternehmen auszuüben.