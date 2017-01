Tagesecho Zwei Gutachten sollen Ursache für Halleneinsturz in Ostböhmen feststellen

16-01-2017 15:17 | Lothar Martin

Am Sonntag stand in der ostböhmischen Stadt Česká Třebová / Böhmisch Trübau eigentlich ein freudiges Ereignis ins Haus – am Nachmittag sollte die neue Sporthalle im Areal zweier Fachschulen feierlich eingeweiht werden. Doch es kam ganz anders: Am Vorabend war das Dach des Neubaus eingestürzt. In dem Gebäude wurde gerade ein Floorball-Turnier ausgetragen, etwa 80 Menschen befanden sich darin. Alle konnten rechtzeitig fliehen, zwei Personen wurden leicht verletzt. Seitdem wird nach den Ursachen des Einsturzes gesucht.