Die Wanderung ist insgesamt 16 Kilometer lang und führt zunächst vom Bahnhof Zelená Lhota bergan auf den Prenet / Panzerrücken auf 1071 Meter Meereshöhe. Man folgt den grünen Pfeilen und geht auf einer kleinen, asphaltierten Straße. Bei der früheren Hütte auf dem Prenet, die heute leider nicht mehr bewirtschaftet ist, trifft man auf die alte, ursprünglich gotische Kapelle St. Kunigunde. Sie ist nach der Vertreibung der früheren deutschen Bewohner während des Kommunismus verfallen, aber augenscheinlich in den vergangenen Jahren instandgesetzt worden. Mehr über die Geschichte steht in Tschechisch und Deutsch auf einer Informationstafel. Solche Tafeln sind auch an weiteren Punkten des Panzerrückens aufgestellt worden. Sie erläutern unter anderem, dass die früheren deutschen Bewohner die Gegend intensiv bewirtschaftet haben – trotz des teils rauen Klimas.



Auf dem Prenet folgt man nun dem roten Wegzeichen und spaziert auf einem breiten Waldweg, den auch Radfahrer gerne nutzen. Der Weg verläuft in einer Höhe von 1100 bis 1200 Meter Meereshöhe über den Bergrücken und ist von lauter Heidelbeersträuchern gesäumt. Nach rund der Hälfte der Strecke ist mit 1234 Metern der höchste Punkt erreicht: der Berg Můstek / Brückel. Von dort kann man in Richtung Westen schauen auf den Velký Ostrý / Großen Osser, den Grenzberg zwischen Böhmen und Bayern.

Nach Osten eröffnet sich der Blick erst etwas später, wenn man einem Wegweiser zu einem Aussichtspunkt folgt – 70 Schritte, wie es heißt. Dort lassen sich bei gutem Wetter alle wichtigen böhmischen Böhmerwaldgipfel erblicken und in der Ferne sogar die Kühltürme des Atomkraftwerks Temelín.

WANDERSERIE: Kammwanderung über Prenet, Můstek und Pancíř

Ausgangspunkt: Bahnhof Zelená Lhota

Ziel: Železná Ruda

Dauer: 5-6 Stunden

Schwierigkeit: mittelschwer, bei 650 Höhenmetern Anstieg, meist auf breiten Wanderwegen, zu Beginn auch auf einem asphaltierten Sträßchen

Knapp einen Kilometer vor dem nächsten Gipfel, dem Pancíř, muss man ein bisschen achtgeben. Denn unvermittelt zweigt vom breiten Weg ein Fußpfad nach links ab, der über Stock und Stein zu Hütte und Sendemast auf dem Pancíř führt. Damit hat man den letzten Anstieg des Tages geschafft, und bei schönem Wetter lohnt es sich, auf der Restaurantterrasse etwas zu verschnaufen. Vielleicht bei Kaffee und Pfannkuchen.

Vom Gipfel sind es noch 5,5 Kilometer nach Železná Ruda, und zwar nur noch bergab. Man folgt dafür nun der blauen Beschilderung. Knapp einen Kilometer vorm Ziel sollte man aber das Hotel Belveder nicht verfehlen. Denn seit zehn Jahren wird dort eigenes Bier gebraut. Und manche nehmen dafür auch gerne die 150 Meter Anstieg von Železná Ruda in Kauf. Das letzte Stück Weg führt dann über eine Wiese hinab in den Ort.