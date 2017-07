Vorsichtiger Optimismus: EU-Agrarminister beraten zweierlei Qualität von Waren

Vergangene Woche haben Wissenschaftler der Universität für Chemie und Technologie in Prag die Beweise geliefert: In den alten und neuen Ländern der EU haben demnach Waren jeweils eine andere Qualität. Nun hat Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (Christdemokraten) die Ergebnisse seinen EU-Kollegen in Brüssel vorgestellt. Die haben das Problem nun zwar registriert, doch ein Vorankommen in der Frage scheint noch fern.