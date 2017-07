Auf der Insel Lefkada gibt es noch keinen Massentourismus wie an der Nordküste Kretas oder auf den Balearen. Im Juni war es an den Stränden noch sehr ruhig und angenehm. Dies bestätigte auch eine Gruppe tschechischer Touristen, die sich gerade das Kloster Faneromeni nahe der Hauptstadt Lefkada angeschaut hat. Er sei zuvor nur auf Korfu gewesen, sagt Jaroslav aus Pardubice:

„Hier kann man sich aber besser entspannen: Die Strände sind herrlich, es ist nicht übertrieben teuer, und es gibt hier nicht so viele Touristen. Zudem kann man bei Hitze auch in die Berge fahren. Aber jetzt war das Wetter hier nicht so heiß wie in Prag. Ich komme gerne wieder.“

Auch Iris war mit Lefkada sehr zufrieden. Sie kommt aus der Schweiz, ihre Familie hat jedoch tschechische Wurzeln:

„Ich muss sagen, dass ich sehr begeistert bin: das Meer, die Berge und die Natur. Zudem ist die Insel grün, es ist einfach wunderschön. Ich habe persönlich die griechische Küche sehr gern. Man kennt natürlich etwas aus der Schweiz, aber hier ist es das Originalessen, in den Gaststätten trifft man nicht nur Touristen, sondern auch viele Einheimische.“

Kathisma ist einer der schönsten Strände an der Westküste von Lefkada. Apostolis arbeitet dort als Kellner im Libre Cafe.

„In den letzten Jahren kommen auch Touristen aus anderen Ländern als früher nach Lefkada. Vor ein paar Jahren waren es eher Deutsche und Italiener, in diesem Jahr sind hier mehr Tschechen als früher und viele Serben und Rumänen. In der Hochsaison sind jeden Tag einige Tausend Menschen am Strand. Wer hier einen ruhigen Urlaub verbringen will, dem ist Juni oder September zu empfehlen.“

Die nebenan sitzende Pragerin Zuzana gibt Apostolis Recht. Sie komme seit sieben Jahren nach Lefkada, erzählt sie. Sie habe während der Zeit einige Tschechen kennengelernt, die Ferienhäuser auf der Insel gekauft hätten, sagt Zuzana.

Die Mehrheit der tschechischen Besucher kommt jedoch per Reisegruppe nach Lefkada. Petr Šatný ist Marketing-Direktor des Reisebüros CK Alexandria:

„Griechenland ist in diesem Jahr ein Top-Urlaubsziel für Touristen nicht nur aus Tschechien, sondern aus ganz Europa. Ich schätze, dass in diesem Jahr eine Rekordzahl von tschechischen Touristen Griechenland besuchen wird. Gefragt sind die großen Inseln wie Kreta oder Rhodos, die Touristen reisen wieder auf die Inseln, die in den letzten zwei Jahren nicht besonders gefragt waren. Man kann sagen, dass man heutzutage Tschechen auf jeder griechischen Insel begegnen kann. Und Lefkada ist natürlich keine Ausnahme, eher im Gegenteil.“

Im vergangenen Jahr haben rund 265.000 tschechische Touristen Griechenland besucht. Dieses Jahr schätzen sollen es bis zu 300.000 sein, wie die Reiseagenturen schätzen.