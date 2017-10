Theater am Geländer im neuen Gewand

Das Theater Am Geländer befindet sich auf dem Annen-Platz in der Prager Altstadt. In den 1960er Jahren arbeitete Václav Havel in dem kleinen Schauspielhaus, zuerst als Bühnentechniker und später als Dramaturg. Vor zwei Jahren kam das Theater um die Möglichkeit, sein Foyer zu nutzen. Dieses war ursprünglich Teil eines Nachbargebäudes, dessen Eigentümer wollte aber den Mietvertrag mit dem Theater nicht verlängern. Darum war es notwendig, einen neuen Eingang zum Zuschauerraum zu errichten und ein neues Foyer zu schaffen. Architekt Marek Tichý entwarf den Umbau des Raums.

„Wir haben die Arbeit für ein Ensemble gemacht, das heutzutage sehr viel zu sehen ist und das bisher viel geleistet hat. Das Theater hat eine interessante Geschichte, nicht nur als historisches Gebäude, sondern auch als beliebte Kulturinstitution in Prag. Für mich wird es immer mit Václav Havel verbunden sein. Bei der Umgestaltung bemühten wir uns die Schönheit des typischen Altstadt-Hofs zu bewahren. Das Haus ist beachtenswert, weil man den Eindruck hat, dass es sich zum Platz hin öffnet und die Zuschauer hereinlockt.“

Marek Tichý versuchte seinen Worten zufolge außerdem, die erweiterten Betriebsräumlichkeiten auch für Lesungen und andere Veranstaltungen nutzbar zu machen. Das Schauspielhaus, zu dem auch ein Theatercafé gehört, soll laut Tichý nicht nur die Zuschauer ansprechen, sondern auch Menschen, die an dem Gebäude vorbeigehen. Die Neugestaltung des historischen Gebäudes sei anspruchsvoll gewesen, merkt der Architekt an.

„Die Denkmalschutzbehörden haben uns viel geholfen. Denn wir waren uns alle dessen bewusst, dass das Theater weiterleben muss.“

Einen Ersatz für das frühere Foyer bietet der Bereich unter der neuen Galerie, die im Hof errichtet wurde. In Stand gesetzt wurde auch der Zuschauerraum des Theaters, erzählt Petr Štědroň. Er leitet das Theater Am Geländer:

„Die Zeitzeugen wissen, dass es im Zuschauerraum immer sehr eng war. Es gelang uns, neue Sitze zu installieren, die viel bequemer sind. Dies gilt auch für den Balkon. Wir mussten nur auf sieben Plätze verzichten. Insgesamt hat das Theater 200 Plätze. Die Architekten haben die ursprüngliche Gestaltung der Wände im Saal beibehalten. Diese haben die Begründer des Theaters, Jiří Suchý und Ivan Vyskočil, Ende der 1950er Jahre persönlich bemalt.“

Der Theaterdirektor lädt am 27. Oktober zum Tag der offenen Tür im Theater am Geländer ein. Mit dabei werden die Schauspielerinnen und Schauspieler des Hauses sein. Am Staatsfeiertag, den 28. Oktober, wird mit der Vorstellung „Velvet Havel“ die neue Saison eröffnet. Das Stück hat Miloš Orsoň Štědroň geschrieben und wurde mit dem Preis der tschechischen Theaterkritiker ausgezeichnet.