12-01-2017 15:14 | Lothar Martin

Kurz nach Jahresbeginn hat auch in Tschechien der Winter Einzug gehalten. Und es ist ein Winter wie lange nicht mehr – mit viel Schnee und eisigen Temperaturen. Das freut sicher die Freizeitsportler. Denn sie können nun öfter Ski und Schlittschuh laufen. Auch in Prag.

Das Dröhnen einer Schneekanone, dies war in den letzten Wintern sehr oft auf der Pferderennbahn in Prag zu hören. Denn meist war Kunstschnee die Voraussetzung, um auf dem dortigen Oval eine Loipe zu spuren. In diesen Tagen hat es Frau Holle erledigt, denn selbst in Prag ist reichlich Schnee gefallen. Das freut auch Irena Frejová, die jetzt häufig hier ein paar Runden dreht:

„Super, man kann hier ganz gut Skilaufen, auch wenn es nur ein kleiner Rundkurs ist. Das darauf aber jetzt richtiger Schnee liegt, ist super.“

Antonín Smutný ist ebenfalls vom Schnee begeistert:

„Ein wundervoller Winter! So einen hatten wir bestimmt schon vier Jahre oder länger nicht mehr. Endlich ein richtiger Winter, das ist fabelhaft.“

Skilaufen können die Prager aber nicht nur auf der Pferderennbahn, sondern auch in größeren Parks und kleinen Wäldchen, die sonst von Joggern genutzt werden. Barbora Hrubá ist Sprecherin von Prague City Tourism. Ihre Favoriten sind besonders zwei Orte:

„Zum Skilaufen würde ich persönlich den Wildpark Stern (Obora Hvězda) im Westen der Stadt empfehlen. Und zum Schlittschuhlaufen die Eisbahn auf dem ehemaligen Obstmarkt (Ovocný trh) im Zentrum der Stadt. Bis Ende Januar kann man dort jeden Tag die Schlittschuhe anschnallen.“

Zum Schlittschuhlaufen laden indes auch die Eishallen von Prag oder die zugefrorenen Teiche in der Umgebung der Hauptstadt ein. Die Stadträte des fünften Stadtbezirks erwägen sogar die Wiederbelebung einer kleinen Abfahrtspiste mit Skilift im Stadtteil Motol. Sie war dort einst bis in die 1980er Jahre in Betrieb. Lukáš Herold ist zweiter Bürgermeister des Stadtbezirks:

„Das war eine wirklich kleine Piste. Eine größere haben wir aber auch nicht im Sinn. Wir erwägen nun, diese Abfahrtsstrecke wieder in Betrieb zu nehmen. Sie sollte dann vor allem für Kinder da sein.“

Wegen dieser Überlegungen hält die Opposition im Stadtrat von Prag 5 den regierenden Bürgerdemokraten bereits vor, dass sie „Spinner“ oder aber Fantasten seien. Denn ein zweites Vorhaben, das von ihnen erst vor wenigen Monaten genannt wurde, ist die Errichtung eines Riesenrads am linken Moldauufer nach dem Motto: London lässt grüßen! Man kann aber auch unweit von Prag sehr gut Wintersport betreiben. Barbora Hrubá:

„In der Nähe von Prag bei der Stadt Jílové gibt es die Abfahrtsstrecke Chotouň. Sie ist vor allem geeignet für Eltern mit Kindern, die Anfänger oder schon etwas fortgeschrittene Abfahrer sind.“

Nach einer kleinen Erwärmung soll es schon am Wochenende auch in Prag wieder schneien. Es sieht also ganz so aus, als könnten die Hauptstädter und vor allem die Kinder ihren Ski- und Rodelspaß in diesem Winter noch ein wenig länger genießen.