Regierungsbildung: Babiš bringt ODS ins Spiel und sorgt für Verwirrung

Ähnlich wie in Berlin laufen auch in Prag die bisher längsten Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung. Im Gegensatz zu Deutschland wurde in Tschechien noch keine Einigung erzielt. Erst am Sonntag brachte Premier Babiš mit den Bürgerdemokraten vielmehr eine neue Variante ins Spiel.