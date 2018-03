Musikalische Leidenschaft verbindet

Das Ensemble Berlin Prag besteht aus sechs Interpreten. Sie stammen vorrangig aus Tschechien und Deutschland. Für den tschechischen Oboe-Spieler Vilém Veverka war es kein Zufall, dass man sich 2011 gefunden hat.

„Ich hatte die Ehre, von 2000 bis 2006 bei Dominik Wollenweber zu studieren. Dadurch hatten wir immer eine sehr enge partnerschaftliche Verbindung. Neben meinem Studium an der ‚Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin‘ habe ich in der Orchesterakademie der Berliner Philharmonie musiziert. Dort habe ich auch andere Kollegen kennengelernt wie den israelischen Fagottisten Mor Biron und Ulrich Wolff. Und Barbara Maria Willi ist zudem seit mehr als zehn Jahren meine Konzertpartnerin. Es war also ein ziemlich logischer Weg, dass wir uns zusammengetan haben.“

Die Freiburgerin Barbara Maria Willi spielt Cembalo in dem Ensemble. Zudem leitet sie die Abteilung für Alte Kunst an der „Janáček-Akademie für Musik und darstellende Kunst“ in Brno / Brünn.

Für ihre erste CD haben die sechs Musiker nun Sonaten des böhmischen Barockkomponisten Jan Dismas Zelenka eingespielt. Oboist Dominik Wollenweber:

„Wir machen einfach sehr gerne zusammen Musik. Die Zelenka-Sonaten sind für unsere Instrumente ein zentrales Werk. Unsere Besetzung – zwei Oboen als Sopraninstrumente, zwei Bassinstrumente mit dem Fagott und Kontrabass beziehungsweise Violone zusammen mit dem Cembalo – bietet ein sehr breites Repertoire. Wir können also sehr viele Sachen zusammen spielen, wie zum Beispiel die ganzen Barockkomponisten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ein größeres Repertoire in der zeitgenössischen Musik zu bedienen. Insofern war es naheliegend, in dieser Besetzung ein Ensemble zu gründen.“

Das neue Album wurde nun im Neustädter Rathaus in Prag vorgestellt. Unterstützungen erhielten Sie dabei von der Deutschen Botschaft in Prag. Die Beziehung zwischen dem Ensemble und der deutschen Vertretung besteht jedoch nicht erst seit diesem Auftritt.

„Das ist eine längere Geschichte. Das Ensemble Berlin Prag durfte schon zwei Mal bei Konzerten auftreten, die von der Deutschen Botschaft organisiert wurden. Dadurch gibt es eine feste Verbindung zwischen der Botschaft und unserem Ensemble. Meiner Meinung nach ist das Ensemble politisch gesehen eine Brücke zwischen Tschechien und Deutschland – eine Art Plattform, die die Zusammenarbeit der beiden Länder gut repräsentiert.“

Der internationale Charakter ist ein besonderes Merkmal des Ensembles. Dies kann jedoch auch Probleme mit sich bringen.

„Unsere ausländischen Mitglieder sprechen glücklicherweise alle Deutsch, das ist damit auch unsere Probensprache. Das Zeitmanagement ist hingegen oftmals schwierig. Da müssen alle Kompromisse eingehen und bereit sein, auch etwas beschwerlichere Wege auf sich zunehmen. Aber wenn man wirklich an die Sache glaubt, dann klappt es eigentlich immer. Mit der Liebe zur Musik lässt sich alles lösen.“