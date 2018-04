Magnesia Litera: Literaturpreis für Publizistik

In Prag wurde am Mittwochabend der wohl bekannteste Literaturpreis Tschechiens vergeben. Publizistische Texte feierten dabei nicht nur in der Kategorie Publizistik Erfolge. Auch die Entdeckung des Jahres und das absolute Siegeswerk wurden von Journalisten geschrieben.