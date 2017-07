Kulturministerium abgewatscht: Abgeordnetenhaus lehnt Denkmalschutz-Reform ab

Einen modernen Zugang zu kulturellem Erbe wollte das Kulturministerium ermöglichen. Doch am Ende war die jahrelange Arbeit an der Reform des Denkmalschutzes umsonst. Das Abgeordnetenhaus hat in dieser Woche den entsprechenden Gesetzesentwurf abgelehnt.