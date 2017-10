Kommt eine Regierungsmehrheit zustande?

Die Wähler haben ihre Stimmen abgegeben, auf die Politiker warten nun komplizierte Verhandlungen über die Koalitionsbildung. Wird eine linke oder eine rechte Regierung in den kommenden vier Jahren das Land führen? Für den Kommentator des Tschechischen Rundfunks Petr Nováček steht diese Frage im Moment aber gar nicht auf der Tagesordnung.

„Es wird nicht darum gehen, ob es nach rechts oder links geht. Das Problem könnte sein, überhaupt eine Regierungsmehrheit zustandezubringen. Beziehungsweise ob es nicht nötig sein wird, dass sich die Regierung von der kommunistischen Partei unterstützen lässt. Das war bisher ein Tabu in der tschechischen Politik nach 1989. Die Kommunisten melden nun Ansprüche auf einen gewissen Anteil an der Macht an. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie diesen auch bekämen, und zwar dafür, dass sie eine Minderheitsregierung oder eine schwache Regierungsmehrheit bei der Vertrauensfrage unterstützen.“

Der Kommentator erwartet nun sehr komplizierte Verhandlungen über die Zusammensetzung einer neuen Regierung.

„Das mathematische D’Hondt-Verfahren, nach dem die Wählerstimmen hierzulande in Abgeordnetenmandate umgerechnet werden, kann das Wahlergebnis deutlich ändern. Es bevorzugt tendenziell erfolgreiche Parteien und benachteiligt die weniger erfolgreichen. Ich könnte mir vorstellen, dass die bisherige Koalition aus Ano-Partei, Sozialdemokraten und Christdemokraten in einer etwas anderen Form fortgesetzt wird. Dazu wären viele Zugeständnisse nötig, aber letztlich würde sich die eine oder andere Partei wahrscheinlich ‚zu Gunsten des Landes opfern‘.“

Andererseits sei aber auch eine sehr ungewöhnliche Zusammenstellung der Koalition möglich, so Petr Nováček:

„Denn politische Bewerber wie etwa die Partei der direkten Demokratie von Tomio Okamura und die Piraten-Partei haben aufgeholt. Es ist daher sehr realistisch, dass sie relativ stark im Abgeordnetenhaus vertreten sein werden. Daher werden sich diese Parteien bei den Koalitionsverhandlungen oder zumindest bei der Suche nach einer Unterstützung für die Regierung wahrscheinlich nicht übergehen lassen können.“

Sonst stehe aber alles in den Sternen, meint der Kommentator des Tschechischen Rundfunks:

„Ich habe alle Wahlen nach 1990 erlebt und kann sagen, dass heute Abend, nach der Verkündung der Wahlergebnisse bereits informelle Gespräche beginnen. Da wird dann jeder mit jedem sprechen. In einigen Tagen lassen sich vielleicht schon die ersten Ergebnisse erwarten.“

Eine Besonderheit in Tschechien ist, dass zunächst der Premier ernannt wird und dieser erst in der Folge eine Regierungskoalition zusammenstellt:

„Ich denke, dass Staatspräsident Zeman in die Verhandlungen eingreifen wird. Seine Vorstellung ist, jenen Politiker zum Premier zu ernennen, der als Sieger aus den Wahlen hervorgegangen ist. Wenn er dies sofort tut, was in der Vergangenheit nicht der Fall war, könnte er den Premier sehr unter Druck setzen. Denn der Premier dürfte angesichts der Zersplitterung der politischen Landschaft nur mit Mühe die Partner für seine Regierung finden.“