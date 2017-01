16-01-2017 14:59 | Martina Schneibergová

Mit seiner Tat wollte er die Gesellschaft aus der Lethargie wachrütteln, die sich nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei ausgebreitet hatte. Jan Palach, damals Student an der Prager Karlsuniversität, hat sich vor 48 Jahren aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings selbst verbrannt. Vor dem Prager Nationalmuseum wurde am Montag an ihn erinnert.

Das Denkmal, das an Jan Palachs Tat erinnert, ist eher unscheinbar. Aus dem Gehsteig vor der Treppe des Nationalmuseums erhebt es sich wie eine kleine Bodenwelle. Am Montag lagen dort viele Blumen und brannten mehrere Kerzen.

Palach übergoss sich am 16. Januar 1969 an diesem Ort mit Benzin, zündete ein Streichholz an und stand sofort in Flammen. Drei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen. Petr Marek von der Bürgerinitiative „Bez komunistů.cz“ erinnerte am Montagmittag an die Opfertat von Palach:

„Jan Palach hat mit seiner Tat gegen die von den Kommunisten eingeleitete sogenannte ,Normalisierung der Verhältnisse‘ sowie gegen die Unterdrückung der Freiheit protestiert. Das Wichtigste, was er forderte, war die Aufhebung der Zensur. Dies schrieb er in seinen Briefen kurz vor der Tat. Er wollte zudem verhindern, dass die Öffentlichkeit der Apathie verfällt.“

Die Bürgerinitiative erinnert regelmäßig an Jan Palach. Diesmal möchten die Mitglieder auch an die Aktivitäten von Palachs Kommilitonen anknüpfen, sagt Petr Marek:

„Die Prager Studenten haben damals nach Palachs Tat hier vor dem Museum eine Woche lang einen Hungerstreik gehalten. Wir organisieren bereits seit vier Jahren einen Ketten-Hungerstreik für einzelne Opfer des Kommunismus. Inzwischen haben sich auch mehrere Persönlichkeiten angeschlossen. In diesen Tagen hält eine Gruppe von Studenten genauso wie ihre Vorgänger vor 48 Jahren einen Hungerstreik – jedoch nicht vor dem Nationalmuseum, sondern zu Hause bei sich.“

Jan Deutsch studiert an der philosophischen Fakultät der Karlsuniversität. Über die Beweggründe sagte er:

„Ich bin davon überzeugt, dass ich auch im Namen meiner Kollegen und Freunde spreche, mit denen wir den Hungerstreik halten. Es ist eine geeignete Form, um nicht nur an Jan Palach sowie Jan Zajíc, der sich einen Monat nach ihm verbrannt hat, zu erinnern, sondern auch an alle anderen, die sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben. Ich halte es für wichtig, dass ihr Vermächtnis auch heute in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird.“

Jan Deutsch zufolge gibt es Nachholbedarf, was die Kenntnisse sowie das Interesse der Öffentlichkeit für die Opfer des Kommunismus anbelangt.

„Ich habe den Eindruck, dass die Leute in der heutigen schnelllebigen Zeit voller Stress diese mutigen Menschen vergessen. Dies spiegelt sich auch bei den Wahlen, beispielsweise darin, dass die Kommunisten auch weiterhin im Parlament vertreten sind.“