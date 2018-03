Das Gourmet-Festival auf der Messe Brünn dauert noch bis Samstag, 3. März.

Gourmet-Festival in Brünn

Eine echte tschechische Schlachtplatte, Rinderbauch auf Sellerie-Püree mit Blauen Kartoffeln, sommerliche Fettuccine mit Tintenfisch oder marinierter Karpfen mit Meerrettich-Dill-Soße – zum Beispiel das alles lässt sich derzeit bei der Lebensmittelmesse in Brno / Brünn kosten. Und auch viele Kleinigkeiten stehen für die Besucher bereit, von Käse über Pasteten bis zu Schokolade.

In diesem Jahr stellen sich bei dem Festival auch erstmals 50 Minibrauereien vor. Diese bieten vor allem hausgebraute Spezialitäten an. Und so lässt sich etwa das stärkste Starkbier hierzulande kosten, es stammt von der Brauerei Hauskrecht, ein Honigbier oder das hervorragende Lager aus Kroměříž / Kremsier.