Tagesecho Gesundes Essen statt Wurst und Chips: neue Regeln für Schulkioske

03-01-2017 15:18 | Markéta Kachlíková

Eine gesunde Pausenverpflegung an Schulen: Mit diesem Ziel wurde die sogenannte „Schlemmverbot“ ins Leben gerufen. Die Vorschrift verbietet den Verkauf ungesunder Lebensmittel an Schulen. In Kraft getreten ist sie zwar schon im September in Kraft, doch erst mit dem Start des Schulunterrichts nach den Weihnachtsferien ist sie verpflichtend geworden.