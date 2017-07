Festivalwettbewerb in Karlsbad: Tschechische Filme und Deutsche in Jury

Das 52. Internationale Filmfestival in Karlovy Vary: Am Freitag wurde es mit Glanz eröffnet. Seit Samstag werden insgesamt 170 Filme in den vollen Kinosälen der Kur-Stadt gezeigt. Im Publikum sitzen aber nicht nur begeisterte Cineasten, sondern auch die Jury-Mitgliedern, die zum Schluss die Preise verleihen in mehreren Kategorien werden.