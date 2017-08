Ein Stück Mongolei in Prag: Przewalski-Pferde bekommen Steppe am Stadtrand

Der Prager Zoo ist in Europa führend bei der Zucht des sogenannten Przewalski-Pferdes, der letzten Wildpferdart der Welt. Nach erfolgreicher Aufzucht werden die Tiere meist in ihrer ursprünglichen Heimat, der Mongolei, ausgesetzt. Nun sollen sie aber auch eine eigene Steppe in der tschechischen Hauptstadt bekommen.