„Dafür konnte man damals schon ein kleines Haus am Rande von Rokycany oder einen kleinen Bauernhof auf dem Land kaufen. Eine Kuh kostete 24 bis 48 Groschen. Für alle diese Münzen konnte man zwölf bis 15 Kühe, also eine ganze Herde kaufen.“

„Höchstwahrscheinlich sind es Groschen des Königs Wenzel IV. Wir wissen es aber nicht genau, weil die Münzen noch nicht sauber sind. Der Schatz wurde vermutlich in den 1420-er Jahren versteckt. Wenn alle Münzen gereinigt sind, könnte sich zeigen, dass darunter auch einige Meißner, hessische oder Quedlinburger Groschen sind. Bisher sieht es aber so aus, dass es sich um Prager Groschen handelt.“

Insgesamt 521 Münzen befanden sich in dem Krug, der rund 600 Jahre lang unter der Erde lag. Der Numismatiker des Westböhmischen Museums, Miroslav Hus, ist dabei, die Münzen zu erforschen:

Der eine findet im Wald Pilze, ein anderer wiederum einen Schatz. Auch dies kann heute noch passieren. Einen Keramik-Krug voll von Silbermünzen fand vor kurzem ein Mann beim Spaziergang durch den Wald in der Nähe von Rokycany. Der Schatz befindet sich zurzeit im Westböhmischen Museum in Plzeň / Pilsen.

Strahinja Bućan

