Bestand des Steinkauzes in Tschechien stark gefährdet

Der Steinkauz galt bereits im antiken Griechenland als Vogel der Weisheit und war Sinnbild der Göttin Athene. Im deutschen Sprachraum ist der Name „Steinkauz“ Hinweis darauf, dass diese Eulenart nicht nur in Baumhöhlen, sondern auch in Scheunen, Kapellen und Weinkellern aus Stein brütet. In Mitteleuropa gehen die Steinkauz-Bestände seit einigen Jahrzehnten stark zurück. In Tschechien will man diesem Trend nun entgegenwirken.