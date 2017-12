Bergman 100: Huldigung an den großen Filmemacher

Das Jahr 2018 ist das Jahr von Ingmar Bergman. So lautet das Motto eines gemeinsamen Projektes mehrerer Institutionen in Tschechien. Am 14. Juli 2018 wäre der namhafte schwedische Film- und Theaterregisseur 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Dazu die schwedische Botschafterin in Prag, Viktoria Li:

„Die schwedische Botschaft möchte gemeinsam mit mehreren anderen Institutionen an Ingmar Bergman erinnern. Im Garten der Botschaft werden wir im Sommer beispielsweise seine Filme zeigen und vielleicht auch Vorträge über ihn organisieren.“

Von Bergmans Filmen habe sie vor allem „Persona“ und „Herbstsonate“ stark beeindruckt, sagt Viktoria Li:

„Andererseits ist ,Fanny und Alexander‘ für mich der Film, der so eine ‚Weihnachtswärme‘ ausstrahlt. Ich glaube, dass die Mehrheit der Schweden irgendeine Beziehung fast zu allen Filmen Bergmans hat.“

Die schwedische Botschaft sei Hauptinitiator der Veranstaltungen zum 100. Geburtstag des Regisseurs, sagt Martin Severýn. Er ist in der schwedischen Botschaft für Kultur- und Pressearbeit zuständig.

„In Schweden wird Bergman natürlich groß gefeiert. Die Botschaft hat den ersten Impuls gegeben, und ich habe inzwischen erfahren, dass es auch hier eine Reihe von Institutionen gibt, die schon länger etwas zu Bergman plant. Die Filmfestivals ,Scandi‘ und ,Be2Can‘ sowie die Sommerfilmschule in Uherské Hradiště wollen nicht nur Bergmans Filme zeigen, sondern die Vorstellungen durch eine Einführung von einem Filmexperten ergänzen. Zudem habe ich mich mit Studenten der Prager Theaterakademie und deren Pädagogen und Regisseur Štěpán Pácl getroffen. Unsere Idee ist, eine Bergman-Theaterwoche zu veranstalten.“

Laut Martin Severýn wird oft übersehen, dass Bergman auch Schriftsteller und Theaterregisseur war.

Viele der Filme des Schweden wurden vor Jahrzehnten schon in der kommunistischen Tschechoslowakei gezeigt. Wird auch der Einfluss des Regisseurs auf tschechische Filmemacher im kommenden Jahr im Fokus stehen?

„Wir wollen auch Diskussionen über dieses Thema initiieren. Denn Bergmans Einfluss ist hierzulande zweifelsohne zu spüren gewesen. Er wurde international gefeiert und auch in der Tschechoslowakei gezeigt. Bergman und die Zensur, Bergman und die Tschechoslowakei – das sind bestimmt interessante Themen. Wir wollen auch Regisseur David Radok einladen. Er emigrierte 1968 mit seinen Eltern nach Schweden und hat Ingmar Bergman kennengelernt. Ich war bei der Arbeit am Bergman-Projekt angenehm überrascht, dass sich zudem so viele jungen Menschen mit dem Regisseur beschäftigen, dass sie sein Werk kennen und Lust haben, am Programm mitzumachen. Dies gilt genauso für die Studenten der Theaterakademie wie für die jungen Filmfestivaldramaturgen. Sie fühlen sich alle von Bergmans Werk angesprochen.“

Als eine Art Ouvertüre zum Bergman-Jahr 2018 gilt die Ausstellung von Filmplakaten, die bis Ende Januar 2018 im Kino Aero zu sehen ist. Mehr über das Programm erfahren Sie unter www.bergman100.cz.